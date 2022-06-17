17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 7. yılında İslamköy Çalca Tepede bulunan kabri başında törenle anıldı.Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Vali Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakan ve milletvekilleri ile Demirel ailesi katıldı.Ku’ran-ı Kerim tilavetinin ardından il müftüsü Bayram Şahin’in dua edilmesiyle başlayan tören 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in özgeçmişinin okunması ile devam etti.Ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.Tören Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.