İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Organize Suçlarla mücadele kapsamında;
Yapılan çalışmalar neticesi 14.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda;
-2 adet ruhsatsız tabanca,
-2 adet şarjör,
Bu silahlara ait 2 adet fişek ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa 6136 SKM suçu kapsamında ADLİ işlem yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ