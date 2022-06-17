Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Organize Suçlarla mücadele kapsamında;Yapılan çalışmalar neticesitarihinde gerçekleştirilen operasyonda;ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, konu ile ilgilişüpheli şahsa 6136 SKM suçu kapsamında ADLİ işlem yapılmıştır.Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayızDeğerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.