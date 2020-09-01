TURKCELL SÜPER LİG İLİMİZİ GURURLANDIRDILAR

Türk atletizminin zirve organizasyonu Turkcell Süper Lig, 27-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirildi. Atletizm Süper Liginde ilimizin yetiştirdiği başarılı sporcularımız Rumeysa Coşkun ve Ceren Yılmaz Beşiktaş kulübünde boy gösterdiler.Final yarışmalarında sonucunda sporcularımız Rumeysa Coşkun 3000 metrede 9:53.75’lik derecesiyle üçüncü, Ceren Yılmaz ise 5000 metrede 18:43.95 derecesiyle dördüncü oldu. Sporcularımızın bu dereceleri ile Beşiktaş Kulübünün kadınlarda üçüncülük kürsüsüne çıkmasına büyük katkı sağladı.İlimiz Atletizm alt yapısında yetişerek ulusal, ulusal arası arenada dereceleriyle ilimizi gururlandıran sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü