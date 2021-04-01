100 kg açık tütün,

4 adet av tüfeği,

5 adet pet şişe içerisinde alkollü içecek,

3 adet 5 lt’lik etil alkol,

4 adet alkol yapımında kullanılan anason maddesi,

Çok sayıda boş makaron,

Tartı aleti ve alkol yapımında kullanılan çeşitli aletler ele geçirilmiş,

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİYenişarbademli İlçe Emniyet Amirliği’nin 30/03/2021 tarihinde “ M.B. isimli şahsın sahte alkol ve tütün işi yaptığı, alkolleri pet şişede sattığı” yönünde gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Savcısından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan karar ile adı geçen şahsın ikamet ve iş yeri adresinde gerçekleştirilen aramalarda;Şüpheli M.B. isimli şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.