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Isparta'da Gerçek Gülsuyu SDÜ ITSO İşbirliğiyle Markalaşıyor

Isparta'da Gerçek Gülsuyu SDÜ ITSO İşbirliğiyle Markalaşıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 31.03.2021 18:53
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Isparta Düğün Salonları

Gerçek Gülsuyu SDÜ ITSO İşbirliğiyle Markalaşıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) arasında “Doğal Ürün” protokolü imzalandı. ITSO Meclisinde düzenlenen protokol törenine Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve Doğal Ürünler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer katıldı.
Doğal gülsuyunun farkındalığını ve önemini arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında imzalanan protokol ile Isparta’da üretilen gülsuyuna değer kazandırılıyor. Sentetik gülsuyu ile mücadelenin ön planda tutulduğu protokol çerçevesinde ITSO üyeleri, sembolik bir bedel ile ürettikleri gülsularına Üniversitemiz Doğal Ürün Araştırma Merkezi laboratuvarlarında doğal ürün analizi yaptırabilecek; analizler sonucunda standarda uygun olan ürünler, “doğal ürün” logosuna sahip olacak.

Firmaların gönderdikleri numuneleri analiz ederek standartlara uygun ürünlere “Doğal Ürün” logosunu veren Üniversitemiz Doğal Ürünler Araştırma Merkezi; tüketicinin doğal gülsuyuna ulaşmasını sağlayacak.
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı Isparta’nın ilaç ve kozmetik sektöründe önemli bir altyapıya sahip olduğunu vurguladı. Yıllar önce Isparta’nın kozmetik ve ilaç sektöründe iddiasını ortaya koyduklarını belirten Çarıkçı, şunları kaydetti: “Uzun süren çalışmalarımız ve aldığımız destekler sayesinde önemli bir merkez kurduk. Laboratuvarımız çok kapsamlı. Akredite olmuş bir laboratuvar. Sadece cihaz olması yetmiyordu. Değerli bir ekibi bu merkeze getirdik. Hocamızı transfer ettik. Şu an altyapı olarak hazırız. İlaç ve kozmetik sektöründe her türlü çalışmayı yapabilecek ekip ve ekipmana sahibiz. Isparta bu alanda önemli bir cazibe merkezi, önemli bir yatırım merkezi olacaktır.”

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Doğal Ürünler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer de merkezin çalışmalarında ITSO’dan önemli destek gördüklerini dile getirerek  “Üniversite-sanayi işbirliği ortamını sağladık. Hedefimiz çok büyük. Yılmayan bir ekibiz. Artık Türkiye’nin analiz merkezi haline geldik. İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik alanında ürünlerin ruhsat dosyalarında olması gereken birçok analiz merkezimizde yapılıyor. Bu bize ulusal arenada tanınırlık sağladı. Bu çalışma ile Isparta gülsuyunu sadece Isparta’da üretildiğini pekiştirmek istiyoruz. Sanayicilerimizin ihracata yönelmesini istiyoruz. Merkezimiz 3 dilde müşterilere hitap edecek yeteneğe sahip. Vereceğimiz bandrol ile gülsuyunda Isparta markasını kullanın mesajı veriyoruz.” diye konuştu.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar ise Isparta’nın gülsuyuna değer katarak markalaşmayı hedeflediklerini dile getirerek yapılan protokol sonucunda tüketicilerin sentetik ile gerçek gülsuyunu rahatlıkla ayırt edebileceğini söyledi.
ITSO’nun Isparta gülsuyunun farkındalığını artırılmasına yönelik çalışmalarından bahseden ITSO Başkanı Tutar, SDÜ ile yapılan protokolün bu çalışmanın en önemlisi ve en değerlisi olduğunu belirtti. Tutar, “Tüketicilerimizin sentetik ile gerçek gülsuyunu rahatlıkla ayırt edebilmesini, gülsuyu alırken doğalını almalarını önemsiyor ve arzuluyoruz. Böylece gülsuyumuz kimlik kazanacak ve markalaşacak. Doğal gülsuyu ile Türkiye’de hatta dünyada önemli bir pazar elde edilecek, böylece gül üreticilerimize ve gül sanayicilerimize katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi yönetimine katkılarından dolayı teşekkür eden ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “Böyle bir analiz normalde 700 veya 800 TL’ye yapılıyor. Yapılan anlaşma sonucunda ITSO üyeleri bizden alacakları faaliyet belgesi ile SDÜ Doğal Ürünler Merkezine gittiklerinde sadece 100 TL’ye gülsuyuna içerik analizi yaptırabilecekler. İçerik analizi sonucunda ürünlerin ambalajlarına doğal ürün bandrolü basılacak” dedi.
Daha sonra SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı ile ITSO Başkanı Mustafa Tutar arasında gülsuyu analiz ve doğal ürün bandrolü sürecini başlatan protokol imzalandı.
 
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