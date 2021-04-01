ISPARTA İL JANDARMA BASIN DUYURUSU

Isparta ili Merkez ilçe Bozanönü Köyünde. 01 Nisan 2021 tarihinde.suçlarından yargılanan ve hakkında (14) yıl (40) ay (10) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan; Z.A. isimli şahıs; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından yapılan sıkı takiple saklandığı adreste kıskıvrak yakalanmıştır. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.