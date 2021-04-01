Isparta ili Merkez ilçe Bozanönü Köyünde. 01 Nisan 2021 tarihinde. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından yargılanan ve hakkında (14) yıl (40) ay (10) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan; Z.A. isimli şahıs; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından yapılan sıkı takiple saklandığı adreste kıskıvrak yakalanmıştır. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.
Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.