“Asrın felaketi” olan ve 10 ili kapsayan Deprem sonrası Isparta’ya gelen depremzede ailelerin ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerine destek amacıyla Isparta Şehir hastanesinde Müdür yrd.Şükrü Buğra KAPLAN,Dr.Elif ADANIR ve Bir grup Sağlıkcının girişimleri ile başlatılan ve AKFEN Holding’in destek verdiği Valilik onaylı “Bir çantada benden” kampanyası ile bin 500 adet çanta kampanyası olanca hızıyla devam ediyor.

1.kalite seçilen ve bağlantısı kurularak anlaşması yapılan çantalardan birinci ve ikinci partisi İl’e ulaştırıldı ve kampanya ekibince İl Milli eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kampanyanın devam ettiği ve 20 gün daha süreceği belirtilerek bu kampanyaya bağışta bulunmak isteyenlerin hesaba çanta bedelini yatırabilecekleri ifade edildi.

Halkbank:

Elif ADANIR

TR53 0001 2009 5490 0001 0192 73 IBAN’a bağışta bulunabilirsiniz.