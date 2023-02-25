Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki sıhhi tesisatçılarla bir araya gelerek, deprem bölgesinde kurulan konteyner kentlerin su tesisat altyapı çalışmalarına destek vermek amacıyla görüş alışverişinde bulundu. Bölgede 100 konteynerin su tesisat altyapısının Isparta’dan gidecek olan gönüllü sıhhi tesisatçılar tarafından yapılacağını belirten Başkan Başdeğirmen, “Oradaki vatandaşlarımızın sizlere ihtiyacı var. O ihtiyaç varsa bizim orada olmamız lazım” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 kenti etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Isparta Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana bölgeye çok sayıda iş makinesi, araç, arama kurtarma, cenaze, veteriner ve sağlık ekibi gönderdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bölgeye giderek, depremzedelerin ihtiyaçlarıyla ilgili talepleri yerinde aldı, çalışmalara katıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, depremin ardından su, kanalizasyon tamiratları ile arama kurtarma çalışmalarına destek vermeleri için Isparta’da hizmet veren sıhhi tesisatçılardan gönüllü bir gruba otobüs tahsis ederek, bölgeye göndermişti. Şimdi de deprem bölgesinde oluşturulan konteyner kentlerin su tesisatı altyapıları için çalışmalar yapılacak. Isparta’dan gönüllü sıhhi tesisatçılar da bu çalışmalara destek verecek.

Başkan Başdeğirmen, Sıhhi Tesisatçılar Kaloriferciler Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil İbrahim Dışpınar ve sıhhi tesisatçılarla bir araya gelerek, deprem bölgesinde oluşturulan konteyner kentlerin su tesisat altyapı çalışmalarına destek verilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Gönüllü olarak deprem bölgesine giden sıhhi tesisatçılara teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Arkadaşlarımız ‘biz gitmek istiyoruz diye beni aradılar.’ 43 kişilik ekibimizi gönderdik. Depremin ilk günleriydi su, kanalizasyon tamiratları ve diğer çalışmalara katıldılar. Bazı yerlerde kolon kırdılar ve arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiler” dedi.