Depremin 18’inci gününde Isparta’da duygulandıran buluşma
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, depremde Hatay’da enkaz altından farklı günlerde çıkarılan anne Halime Nuray Bağrıaçık ile 7 yaşındaki kızı İrem’i günler sonra Isparta’da kavuşturdu. Depremde 10 aylık ve 5 yaşında 2 kızını kaybeden anne ile İrem’in kavuşması duygu dolu anlar yaşattı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Hatay Belen İlçesi Sarımazı Mahallesindeki evinde 3 kızı ile birlikte enkaz altında kalan Halime Nuray Bağrıaçık ilk gün kurtarılırken, kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki kızı İnci’yi kaybetti. Halime Nuray Bağrıaçık’ın tedavisi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde devam ederken, sol kolu kesildi. Kızı 7 yaşındaki İrem ise depremin ardından 5’inci günde kurtarılarak Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İrem’in de tedavi sürecinde sol ayağı diz altından kesildi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, anne Halime Nuray Bağrıaçık’ın Isparta’daki tedavi sürecini ilk günden bu yana yakından takip ediyor. Anne ve kızı İrem’i kavuşturmak için harekete geçen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen Adana’daki yetkililerle irtibata geçerek, gerekli izinleri aldı. Hatay’daki çalışmalara eşlik eden Başkan Başdeğirmen, Isparta’ya dönüşünde Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İrem’i alarak, Isparta’daki annesinin yanına getirdi. Hastanedeki bu büyük kavuşmada duygu dolu anlar yaşandı.