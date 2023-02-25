Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, depremde Hatay’da enkaz altından farklı günlerde çıkarılan anne Halime Nuray Bağrıaçık ile 7 yaşındaki kızı İrem’i günler sonra Isparta’da kavuşturdu. Depremde 10 aylık ve 5 yaşında 2 kızını kaybeden anne ile İrem’in kavuşması duygu dolu anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Hatay Belen İlçesi Sarımazı Mahallesindeki evinde 3 kızı ile birlikte enkaz altında kalan Halime Nuray Bağrıaçık ilk gün kurtarılırken, kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki kızı İnci’yi kaybetti. Halime Nuray Bağrıaçık’ın tedavisi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde devam ederken, sol kolu kesildi. Kızı 7 yaşındaki İrem ise depremin ardından 5’inci günde kurtarılarak Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İrem’in de tedavi sürecinde sol ayağı diz altından kesildi.