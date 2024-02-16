EYT'liler Bayram İkramiyesi Alabilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, emeklilere bayram ikramiyesinde bir artış olacak. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödeniyor. Mevcut durumda ikramiye miktarı 2 bin lira olarak uygulanıyor. İkramiyeler için konuşulan senaryolar arasında:

İkramiyelerin 5'er bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya yükselmesi. Yüzde 49,25'lik zam oranının ikramiyelere de uygulanması durumunda emekli ikramiyelerinin 2 bin 985 liraya yükselmesi. Toplam ödeme 5 bin 970 lira olacak. 2 bin liralık ikramiyeye yüzde 100 zam yapılması. Böyle bir uygulama durumunda emekliler 4.000 liradan iki sefer ödeme alacak.

Bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde Nisan ayının ilk haftasında, Kurban Bayramı öncesinde ise Haziran ayının ortalarında hesaplara geçecek. EYT'liler, emeklilik için başvuruda bulundukları tarihe göre bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler. 31 Mart'a kadar başvuruda bulunanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alırken, Nisan ve Mayıs ayında başvuranlar sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler.