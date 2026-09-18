Isparta’da motorin 100 lirayı geçti

Isparta’da motorin 100 lirayı geçti
ISPARTA
G.Tarihi: 17.09.2026 15:58
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Isparta’da motorin 100 lirayı geçti

Isparta’da akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artış yaşandı. Motorinin litre fiyatı 100 liralık psikolojik sınırı aşarak 102,70 TL’ye yükseldi. Benzin ise 82,50 TL seviyesinde bulunuyor.
Isparta’da araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Güncellenen pompa fiyatlarında özellikle motorinin 100 TL sınırını geride bırakması dikkat çekti.
Petrol Ofisi’nin Isparta’daki güncel fiyat listesine göre V/Max Diesel motorinin litre fiyatı 102,70 TL olarak uygulanıyor.

Benzin 82,50 TL

Motorindeki yükselişin yanı sıra benzin fiyatlarında da yüksek seyir devam ediyor. V/Max Kurşunsuz 95 benzinin litresi 82,50 TL seviyesinde.
Akaryakıt istasyonlarında diğer ürünlerin güncel fiyatları ise şöyle:
  • Motorin: 102,70 TL
  • Kurşunsuz 95 benzin: 82,50 TL
  • Otogaz (LPG): 35,14 TL
  • Gazyağı: 98,62 TL
  • Kalorifer yakıtı: 69,91 TL/kg
  • Fuel Oil: 50,68 TL/kg

100 liralık eşik aşıldı

Motorinin litre fiyatının 100 TL’nin üzerine çıkması, özellikle günlük olarak araç kullanan vatandaşlar açısından akaryakıt giderlerini yeniden gündeme taşıdı.
Motorin kullanan sürücüler için pompadaki her artış, aylık yakıt bütçesine doğrudan yansırken; ticari araçlar ve taşımacılık sektöründe ise akaryakıt maliyetleri işletme giderlerinin önemli kalemlerinden biri olmaya devam ediyor.
Isparta’da sürücüler, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağını yakından takip ediyor.
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