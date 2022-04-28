Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Ömer Seymenoğlu ile birlikte Kadir Gecesi akşamında vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Isparta Belediyesi tarafından teravih namazının ardından da 44 camide helva, iftar çadırında da sahur ikramında bulunuldu.Ramazan Ayının sonuna yaklaşılırken Isparta Belediyesi’nin Meydan AVM yanında kurduğu çadırda her gün binlerce kişi birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarını açmaya devam ediyor. Mübarek Kadir Gecesi akşamında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ITSO) Mustafa Tutar ve ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir ile birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. İftar öncesinde Gürkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur’an tilaveti sunuldu. Duanın ardından hep birlikte iftarlar açıldı.İftar programının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Ömer Seymenoğlu ve ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meydan AVM Pazar Camiinde teravih namazını kıldı. Namazın ardından Isparta Belediyesi tarafından 44 camide vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.Kadir Gecesi programı kapsamında teravih namazı, mevlit programı, tesbih namazı, Sakal-ı Şerif ziyareti ve teheccüd namazının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Pazar Camii ve Meydan AVM’nin açılmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Pazar Camii ilk açıldığı sene teravih namazlarımızı kıldık sonra pandemi girdi. Allah sizlere uzun ömür versin. Şurayı yaptın ya ne mutlu sana. Her zaman dua ediyoruz” diye konuştular.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Sizler gelmezseniz bu güzellikler olmaz ki. Hep sizin sayenizde oluyor” dedi.Daha sonra Isparta Belediyesi tarafından vatandaşlara sahur ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, vatandaşlarla sahur sofrasında bir araya geldi.Kadir Gecesi programı sabah namazının ardından sona erdi.