Ramazan alışverişimizi bildiğimiz

tanıdığımız esnaftan yapalım

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ramazan ayında merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirterek, “Bildiğimiz, tanıdığımız esnaftan alışveriş yapalım” çağrısında bulundu.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 11 ayın sultanı Ramazan Ayına ulaşmanın heyecanını buruk bir şekilde yaşadıklarını belirten Birlik Başkanı Ahmet Tural “Allah’a kulluk etmenin şuurunu derinden hissettiğimiz milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın heyecanının burukta olsa yaşıyoruz. Ramazan Ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir aydır. Ramazan Ayı bereket ayıdır. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında, tüm dünya coğrafyasında yaşanan acıların son bulmasını, depremin hüzünlendirdiği gönüllerimize, aydınlık ve huzur vermesini diliyorum” dedi.



MERDİVENALTI ÜRÜNLERE DİKKAT

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte merdiven altı gıda ürünlerinden uzak durmaları konusunda uyaran IESOB Başkanı Ahmet Tural, Mübarek Ramazan ayında, merdiven altında ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayan fırsatçıların sayısının arttığına dikkat çekti. Başkan Tural, “Vatandaşlarımız fırsatçılara mahal vermemek için Ramazan alışverişlerini yaparken piyasanın altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşmalı. Bugün maliyetlere bakıldığında 5-10 liraya tatlı da pasta da olmaz. Ağzımız tatlasın diye yediğimiz gıdaların ağzımızın tadını kaçırmaması için alışverişlerde güvenilir kendi esnafımız tercih edilmeli. Çünkü bizim esnafımız kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine yedirmez. Ramazan sofraları kurulurken ve yardım paketleri hazırlanırken merdiven altı ürünlere dikkat edelim. Yol kenarında araç arkalarında satılan, köy ürünü diyerek pazarlanan birçok ürünün içinde ne olduğu bilinmiyor. Üç kuruşa tenezzül eden ve insan sağlığını hiçe sayan bu fırsatçılara mahal vermeyelim. Denetim çok önemli. Denetimler sıklaştırılarak halkın sağlığını tehdit eden fırsatçılara göz açtırılmamalı” diye konuştu.



ÜRÜNLERİN ETİKETİNİ İYİ OKUYALIM

Tatlısından bakliyatına kadar birçok ürünün en ucuzu ile en pahalısı arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyen Başkan Tural, “Ucuz diye alınan yiyecek ya aynı gün ya da ertesi gün çöpe gidiyor. Hem paramızı hem sağlığımızı çöpe atmamak için ucuzu değil kaliteli olan, bildiğimiz ve tanıdığımız esnaftan alışveriş yapalım. Ürünlerin üzerinde yazan özelliklerle, satılan ürünlerin içeriklerinin aynı olmasına, satılan yerin hijyen açısından uygun olup olmadığına dikkat edelim. Ürünlerin etiketini ve içindekileri çok iyi okuyalım. Bunu yanı sıra alışveriş yapacağımız yeri de özenle seçmeliyiz. Esnafımızda her yiyeceğin en tazesi ve kalitelisi var. Bizim bakkalımız, manavımız, kasabımız, kuruyemişçimiz kim olursa olsun kendi yemediği bir ürünü müşterisine satmaz. Bu düşüncelerle başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere halkımızın ve tüm İslam aleminin onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tebrik eder, Ramazan ayının birlik beraberliğimize, kardeşliğimize ve huzurumuza vesile olmasını dilerim” dedi.