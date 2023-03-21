Türkiye'nin önemli elma üreticisi illerinden birisi olan Isparta'da, elma budama sezonu başladı. Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve yüksek verim elde etmek için kurallara uygun budama önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerinde budama eğitimi düzenlendi.

Eğirdir İlçesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, meyve yetiştiriciliği, çeşit seçimi, bahçe tesisi, bitki besleme, sulama, aşılama, hastalık ve zararlılara karşı mücadele gibi konularda da bilgi verildi. Yerinde budama eğitimi, budama tekniklerini benimsetmek amacıyla düzenlenmiş olup, meyve yetiştiricilerine katma değer sağlamayı hedefliyor.

Elma üretiminin 1 milyon 230 bin ton rekolteyle gerçekleştiği ilimizde, budama işleminin doğru ve etkili bir şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Bu nedenle, yerinde budama eğitimi gibi uygulamalı eğitimlerin düzenlenmesi, meyve yetiştiricilerinin bilgi ve deneyimlerini arttırarak, üretim kalitesini ve verimliliğini arttırıyor.