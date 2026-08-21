Isparta'da Polisi görünce motosikleti bırakıp kaçtı!

Polisi görünce motosikleti bırakıp kaçtı! Alkollü içecekler dikkat çekti

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen ters yön denetimi sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Denetim sırasında motosikletle ilerleyen bir kişi, polis ekiplerini görünce motosikletini yol üzerinde bırakıp kaçtı.Edinilen bilgilere göre olay, saat 03.39 sıralarında Mimar Sinan Caddesi 1738 Sokak üzerinde meydana geldi.Polis ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği ters yön denetimi sırasında motosikletle seyir halinde olan bir şahıs, ekipleri görünce motosikleti yol üzerinde bırakarak olay yerinden uzaklaştı.Motosiklette yapılan kontrolde ise alkol kutularının bulunması dikkat çekti.Motosikleti bırakarak kaçan şahsın kimliğinin belirlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.Polis ekiplerinin, motosikletin kim tarafından kullanıldığını ve şahsın neden kaçtığını belirlemeye yönelik incelemeleri devam ediyor.