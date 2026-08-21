Isparta Çünür’deki Baz İstasyonu Kararı Mahkemeden Döndü!

Isparta Çünür’deki Baz İstasyonu Kararı Mahkemeden Döndü!
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 23:58
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Çünür’deki Baz İstasyonu Kararı Mahkemeden Döndü! Mehter Büyüktuncer’den Otogar Kulesi Önerisi

Isparta'nın Çünür Mahallesi’nde çocuk parkının yanındaki otopark alanına kurulması planlanan baz istasyonu projesi, mahalle sakinlerinin açtığı dava sonucu mahkeme tarafından iptal edildi. Süreci değerlendiren Yeni Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Büyüktuncer, kararı sevindirici olarak nitelendirerek otogardaki atıl kuleyi alternatif çözüm olarak önerdi.
 
Isparta Belediye Meclisi'nin Ekim 2025 oturumunda Çünür Mahallesi 279 Cadde ile 5458 Sokak kesişiminde yer alan otopark alanına baz istasyonu kurulmasına yönelik imar planı değişikliği oy çokluğuyla kabul edilmişti. Mahalle sakinlerinin çocuk parkı yakınındaki radyasyon kaygıları ve muhalefetin itirazlarına rağmen meclisten geçen karar yargıya taşındı.
 

Yargı Mahalleliyi ve İtirazları Haklı Buldu

Açılan dava sonucunda mahkeme, Çünür Mahallesi'ndeki çocuk parkı yanına baz istasyonu kurulması yönündeki kararı iptal etti. Gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Büyüktuncer, başından beri çocuk parkı yanına baz istasyonu yapılmasına karşı çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
 
"Bizler haberleşme altyapısına veya baz istasyonlarına karşı değiliz. Ancak iki çocuk parkının ortasındaki otopark alanına bunun yapılması doğru değildi. Mahalle halkının gösterdiği direnç ve verdiğimiz destekle mahkeme reddimizi ve mahallelinin itirazını haklı buldu. Bu karar mahallemiz ve geleceğimiz adına son derece sevindiricidir."

Büyüktuncer’den Çözüm Önerisi: "Otogardaki Atıl Kule Değerlendirilsin"

İletişim altyapısının güçlendirilmesi için yapıcı bir alternatif sunduklarını belirten Büyüktuncer, yeni otogarda yıllardır atıl halde bekleyen kuleyi işaret etti:
 
"Meclis sürecinde de dile getirdiğimiz gibi, teknik uzmanların yönlendirmesi doğrultusunda Otogar alanında bulunan atıl kule verici ve baz istasyonları için biçilmiş kaftan. Bu kule değerlendirilirse hem Çünür hem de Gülistan Mahallesi’ndeki iletişim ve çekim problemleri mahalle aralarına girmeden çözülebilir."
Mahkemenin kararıyla birlikte bölgedeki baz istasyonu kurulum süreci durdurulurken, belediyenin ve GSM operatörlerinin alternatif lokasyonlar üzerinde yeni bir çalışma yapması bekleniyor.
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