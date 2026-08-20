SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı: Başvurularda Rekor Artış!

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, 2026-2027 akademik yılı özel yetenek sınavlarına kapılarını açtı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yetenekli adaylar, kamera kayıtları altında şeffaf bir ortamda hayallerindeki sanat eğitimi için ter döküyor.

Türkiye genelinden çok sayıda yetenekli gencin adresi bu yıl da Süleyman Demirel Üniversitesi oldu. Hayallerindeki sanat eğitimini almak için Isparta’ya gelen adaylar, jüri karşısında en iyi performanslarını sergilemek adına yeteneklerini yarıştırıyor.

Dekan Prof. Dr. Genç: "Kamera Kayıtlarıyla Şeffaf ve Denetlenebilir Sınav Yapıyoruz"

Sınav sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç, müracaat sayılarında geçen yıllara kıyasla rekor bir artış yaşandığını belirtti.

Üniversitenin "İlham Veren Üniversite" mottosuna dikkat çeken Prof. Dr. Genç, değerlendirme sürecindeki yüksek güvenlik ve şeffaf adımları şu sözlerle aktardı:

"Adayların müracaat sayıları geçen yıllara göre sayısal anlamda çok daha fazla. Bu durum Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ve öğrenci şehri Isparta’mızın çekim gücünü bir kez daha gösterdi. Sınav sürecimiz son derece güvenilir ve şeffaf ilerliyor. Öğrencilerimiz kapıdan girdikleri andan itibaren kamera kaydı ile salona alınıyor. Jüri değerlendirmesi sırasında adayların isimleri gizli tutuluyor ve tüm süreç baştan sona kamera kaydı altında yürütülüyor."

Adaylar ve Aileler Kampüse Hayran Kaldı

Sınav maratonunda ter döken öğrenciler ile onları kampüs alanında heyecanla bekleyen aileler, SDÜ’nün fiziki imkânlarından ve Isparta’nın öğrenci dostu yapısından duydukları memnuniyeti dile getirdi:

Öğrenciler: "Küçüklükten beri müzikle uğraşıyorum. SDÜ'nün kalitesini bildiğim için tercihlerime eklemek istedim. Çok heyecanlıyız ama ortam ve enerjisi çok pozitif."

Aileler:"Muazzam ve çok büyük bir kampüs ile karşılaştık. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kaliteli bir eğitim verdiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın emeğinin karşılığını almasını umuyoruz."

Geleceğin sanatçılarını belirleyecek olan özel yetenek sınavı maratonu, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ilan edilecek sonuçlarla sona erecek.