ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2021 yılı Nisan ayı içerisinde 18 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından 22 şahsa adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;258 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1.012 adet cep telefonu aksesuarı ve 7.200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 16 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 13’ü adli makamlarca tutuklanmış, 3 şahıs ise adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.