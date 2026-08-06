Isparta'da Eşek arısı sokan esnaf, yaşam savaşını doğum gününde kaybetti

Isparta'da Eşek arısı sokan esnaf, yaşam savaşını doğum gününde kaybetti
ISPARTA
G.Tarihi: 03.08.2026 03:05
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Eşek arısı sokan esnaf, yaşam savaşını doğum gününde kaybetti

Isparta'da iş yerinde müşterileri rahatsız eden eşek arılarının yuvasını kaldırmak isterken arıların saldırısına uğrayan 51 yaşındaki mobilya döşemecisi Zafer Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı olayın, Kaya'nın doğum gününde yaşanması yakınlarını yasa boğdu.

Isparta'da yaşanan talihsiz olay, kentte büyük üzüntüye neden oldu. Davraz Mahallesi'nde mobilya döşemeciliği yapan 51 yaşındaki Zafer Kaya, iş yerinde müşterileri rahatsız eden eşek arılarının yuvasını etkisiz hale getirmek isterken arıların saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçen hafta cumartesi günü meydana geldi. İş yerindeki arı yuvasına sıcak su döken Kaya, yuvadan çıkan çok sayıda eşek arısının hedefi oldu. Arı sokmasına karşı alerjisi bulunan Kaya'nın fenalaşması üzerine yakınları tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda yaklaşık bir hafta boyunca tedavi altında tutulan Zafer Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın, yaşamını yitirdiği günün aynı zamanda doğum günü olması acıyı daha da derinleştirdi.

Acı olayın bir başka hüzünlü yönü ise Zafer Kaya'nın yıllar önce iki çocuğundan birini kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle kaybetmiş olması oldu. Ailesi ikinci büyük acıyla sarsıldı.

Zafer Kaya için Davraz Mahallesi'ndeki Erenler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Kaya'nın cenazesi, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yetkililer, özellikle arı sokmasına karşı alerjisi bulunan vatandaşların bu tür durumlarda yuvalara kendi imkânlarıyla müdahale etmek yerine uzman ekiplerden destek almalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

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