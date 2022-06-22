MALİYETİNE TAŞIMA HİZMETİ VERECEK

ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN

Esnaf Cebinde uygulaması kapsamında, esnafa, düşük bedelle paket taşıma desteği sağlayacak Paket Taxi ile anlaşma sağlandı. 1 Ağustos itibariyle sadece yakıt ve işçi maliyeti üzerinden Paket Taxi, esnafın hizmetinde olacakİlimiz esnaf ve sanatkarlarına düşük komisyon, yüksek kar marjı, kurye ve hemen ödeme imkanı sunan Esnaf Cebinde isimli online sipariş uygulaması dahilinde; kurye hizmeti verecek Paket Taxi ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındı.Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’ın davetiyle Isparta’ya gelen Paket Taxi’nin kurucusu Raşit Emir Süer, Esnaf Cebinde uygulamasına her türlü desteği vereceğini, paket servisinin maliyetine taşınacağını ifade etmişti. Bu kapsamda KMA Yazılım Animasyon Firması Müdürü Kaan Murat Ayvaz ve ekibi İstanbul’da Paket Taxi ana merkezinde Raşit Emir Süer ile bir araya geldi. Ayvaz, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada “ Isparta esnafımızın düşük maliyetlerle paket servis hizmeti için görüşmeler gerçekleştirdik ve ilk görüşme olumlu gerçekleşti. 1 Ağustos tarihinden itibaren Ispartalı esnaflarımızın paket hizmetinin, sadece yakıt ve işçi maliyeti üzerinden Paket Taxi ile taşınması planlanmaktadır. Paket Taxi kuryeleri, ayrıcalıklı fiyatlar ile Isparta esnafımızın paketlerini taşımaya başlayacak” dedi.Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da açıklamasında “ Esnaf Cebinde uygulamasının kayıt aşamasında esnafımızdan gelen taleplerden biri de yüksek kurye bedeliydi. Hatta bazı esnafımız kurye bulmakta zorlandığı için imkanı olduğu halde paket servis hizmeti vermiyordu. Bu duruma çözüm bulmak için Paket Taxi’nin kurucusu Raşit Emir Süer’i ilimize davet ettik. Kendileri Anadolu’dan böyle bir proje çıkmasından mutluluk duyduğunu ve gereken desteği vereceğini söyledi. Arkadaşlarımız İstanbul’a giderek kendileriyle görüşme sağladı. Sadece yakıt ve işçi maliyeti üzerinden bir bedelle esnafımıza, paketini taşıma hizmetini sağlamış oluyoruz. Böylece esnafımız kazanacak. Maliyetin azalması müşterilere de fiyat indirimi olarak yansıyacak. Ben Raşit kardeşime, ilimiz esnafına sağladığı ayrıcalık nedeniyle teşekkür ederken, Paket Taxi ile verilecek kurye hizmetinin esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.