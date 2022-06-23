ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Mersin ilinde ikamet eden V.Ç. (53) isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak maksadıyla Isparta iline getireceği tespit edilmiştir.Gönen ilçesi Yenice Mahallesi Mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde; şüphelinin içerisinde bulunduğu araç yakalanmış olup araçta yapılan aramada,ele geçirilmiştir.Yakalananhakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmış olup ele geçirilen tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuştur.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.