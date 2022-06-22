Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreninin ilk gününde binlerce öğrenci diplomasına kavuştu.19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında gerçekleştirilen törende, bugüne dek hedefleri için emekle, özveriyle çalışarak Süleyman Demirel Üniversitesinin adını gururla yükselten öğrencilerimiz, yeni yaşamlarına uğurlandı. SDÜ’nün genç mezunları, mezuniyet sevinçlerini hocaları ve aileleriyle paylaştı.İki gün sürecek törenlerin ilk gününde, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi öğrencileri, diplomalarını alarak keplerini gökyüzü ile buluşturdu. Tören öncesinde “Mutlu Mezunlar” mottosu ile düzenlenen “Kahkaha Yogası” etkinliği ile Mutluluk Kahkaha Akademisi kurucusu Şengül Esen Demir, katılımcılara nefes alma egzersizleri yaptırdı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle ile başlayan törende, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aramızdan ayrılan eğitimci, personel ve öğrencilerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Halk Oyunları ve Dans Topluluğunun gösterisiyle devam eden törende daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Törenin açış konuşmasını Mimarlık Fakültesi 2022 yılı mezunlarını temsilen Peyzaj Mimarlığı Bölümünü birincilikle tamamlayan Yunus Yücel yaptı.Herkesin farklı hikâyelerle eğitim hayatına başladığının altını çizerek sözlerine başlayan Yunus Yücel, Mimarlık Fakültesinden derece ile mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi. SDÜ’nün öğrencilere birçok alanda farklı olanaklar sunduğunu kaydeden Yücel şöyle konuştu: “Kendimden örnek vermem gerekirse; üniversitemde iki kez eğitim ve bir kez de staj olmak üzere uluslararası öğrenci hareketliliklerinden istifade ettim. Bu vesileyle dünya sıralamasında hatırı sayılır derecelerde bulunan üniversitelerde eğitim almak; birçok ülke ve kültüre dair bilgi sahibi olmak benim için paha biçilemez bir tecrübeydi. Tüm bunlar için eğitim hayatıma önemli katkı sağlayan aileme, hocalarıma ve üniversiteme teşekkür ederim.”Yücel sözlerini mezuniyet sevinci ve gururunun büyük özveride bulunan ailelere ait olduğunu söyleyerek sonlandırdı.20’nci yıl mezunları adına bir konuşma yapan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Sultan Uğur da “Bugün burada SDÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü lisans, yüksek lisans, doktora mezunu olarak ve yine aynı bölümün öğretim üyesi olarak aranızda bulunuyorum. Nefes aldığım sürece SDÜ’lü olmanın gururunu yaşayacağım.” dedi. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ise şunları söyledi: “Bugün hangi fakülteyi, meslek yüksekokulunu bitirmiş olursanız olun asıl değerli olanın yıllar sonra bile kendinizden sonraki nesillere de “ilham verebilmek” olduğunu unutmayın. Bundan sonra yapacaklarınız ile biyografinizdeki başarılarınız, özgünlüğünüz ve girişimciliğiniz ile hayata attığınız imzalar sizi hep ileriye taşısın. İleride, bulunduğunuz görev ve makam, topluma, bilime ve insanlığa ilham vermiyor; bir iz bırakmıyor ve katkı sağlamıyorsa o zaman yaşamınızın bir anlam ifade ettiğini söylemek yanlış olur. Zira hayat yolu ne kadar belirsiz olursa olsun ulaşacağı nihai nokta bellidir. Gerçek başarı, şairin de dediği gibi “Baki kalan bu kubbede bir hoş sada bırakabilmektir.” Dilerim ki yaşamınızın yeni bir evresine adım attığınız bu günde, SDÜ diploması sizlere yeni avantajlar sunsun; yeni ve hayırlı kapılar açsın. İhtiyacınız olan tek şey çok çalışmak, üretmek, gelişmek ve geliştirmektir.”Mezuniyet törenin ilk gününde mezun olmaya hak kazanan 3 bin 506 öğrenciyi ve onları bugüne taşıyan ailelerini kutlayarak sözlerine devam eden Prof. Dr. Ayyıldız, “Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrencilerimiz, her türlü çağdaş donanımla, küresel çağın getirilerine uyum sağlayabilen; aynı zamanda yerli ve milli değerlerimize de duyarlı bireyler olarak yetiştirildiler. Siz anneler ve babalar evlatlarınızın burada aldıkları mesleki eğitimin niteliğinden asla endişe duymayınız. Sizlerin emanetini gözümüz gibi koruyarak yine sizlere teslim ediyoruz.” dedi.Prof. Dr. Ayyıldız, Türkiye’nin dört bir yanından şehrimize ve Üniversitemize gelen öğrencileri evlatları gibi görerek önce onlara iyi bir rehber, iyi birer eğitimci olan akademisyenleri de tebrik etti.Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.SDÜ