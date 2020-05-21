Otoparklar cuma günü saat

23.00 itibariye kapanacak



Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin önüne geçmek amacıyla Türkiye genelinde Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Isparta Belediyesi de bu kapsamda bir dizi tedbirler alırken, belediyenin bünyesinde bulunan kapalı otoparklarda sokağa çıkma kısıtlaması süresince hizmet vermeyecek.

Isparta Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

"İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla belediyemiz bünyesindeki kapalı otoparklarımızda 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'dan itibaren kapanacaktır.

Kısıtlama süresince görevleri gereğince dışarı çıkmaları gereken ve araçları belediyemiz otoparklarında bulunan veya araçlarını otoparklardan almak isteyen vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından taşıtlarını 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar otoparklarımızdan alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"