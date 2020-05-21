Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camiler ibadete açılıyor.İlk etapta öğle ve ikindi namazları yine belli kurallar içinde ifade edilecek. Alınan bu karar sonrasında Isparta Belediyesi bugüne kadar belli periyotlarla sürdürdüğü camilerin bahçeleri, şadırvanları, halıları ile içi temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında camilerin bahçeleri, şadırvanları, cami halıları ile içleri büyük özen içinde temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.Şehir merkezinden başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları öncelikle büyük avlusu bulunan ve geniş bir alanda yer alan camiler başta olmak üzere Isparta’nın tüm camilerinde gerçekleştirilecek.