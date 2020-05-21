l.GÜN
! 2-İlavusEkmek Fırını
YakaörenMerkez Mevkii Köy Sokağı 45/1 İSPARTA
13-Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü 2/0 İSPARTA
- Yeşilyayla EkmekFabrikası
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
- Taş Değirmen Ekmek Fırını
- Gül Ekmek Teknesi
- Zafer Ekmek Fırını (2. Gün ekmek üretimi için hazırlık yapacak)
- Fırmcıoğlu Onlu Mamulleri
- Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 İSPARTA
- Umut Ekmek Unlu Mamulleri
- Akkent Ekmek Unlu Mamulleri
- Gökçeli Fırını
- Aksu Ekmek Fırını
! 2-İlavusEkmek Fırını
YakaörenMerkez Mevkii Köy Sokağı 45/1 İSPARTA
13-Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü 2/0 İSPARTA
2. GUN
- Yeşilyayla EkmelcFabrikası
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
- Taş Değirmen Ekmek Fırını
- YedişehitierEkmek Fırını Yedişehitler Mah.2987 Sokak 3/1 İSPARTA
- Ekmekçi Baba Taş Fırını
- Aksu Ekmek Fırını
- Yeni Ali Köyü Fırını
- Gül Ekmek Teknesi
- Zater Ekmek Fırını
- Ftrıncıoğlu Unlu Mamulleri Bağlar Mah 111 Cadde 144/1 İSPARTA
- Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası Haııife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 İSPARTA
- Özeloğulları Emre Taş Fırını
- Umut Ekmek Unlu Mamulleri
- AkkentEkmek Unlu Mamulleri
- Gökçeli Fırını
- Aksu Ekmek Fırını
- İlavusEkmek Fırını
- Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü 2/0 İSPARTA
- Fenni Ekmek Fırını
3 GÜN
- Yeşilyayia EkmekFabrikası
- Yeşi!yayla Ekmek Fabrikası
- Taş Değirmen Ekmek Fırını
- YedişehitlerEkmek Fırını Yedişehitler Mah.2987 Sokak 3/1 İSPARTA
- Keçeci CanEkmek Fırını
- Ekmekçi Baba Taş Fırını
- Yayla Fırını
- Aksu Ekmek Fırını
- Yeni Ali Köyü Fırını
- Gül Ekmek Teknesi
- Zafer Ekmek Fırını
- Fırıncıoğlu Unlu Mamulleri Bağlar Mah 111 Cadde 144/1 İSPARTA
- Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 İSPARTA
- Özeloğullan Emre Taş Fırını
- Umut Ekmek Unlu Mamulleri
- AkkentEkmek Unlu Mamulleri
- Gökçeli Fırını
- Aksu Ekmek Fırını
- İlavusEkmek Fırını
- Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü 2/0 İSPARTA
- Fenni Ekmek Fırını