Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) İSPARTAY.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No: 137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) İSPARTAMuzaffer Türkeş Mahallesi 212 cad. 58/60 İSPARTAÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- İSPARTAKeceçi Mah. 2301 Sk. No: 17 İSPARTABağlar Mah 111 Cadde 144/1 İSPARTAKuleönüBeldesi, Yenicami Mahallesi 341 Sok. No: 5/1/1 İSPARTAAkkentMah.8303 Ada 1.Parsel Tokiİş Merkezi No:3 İSPARTABüyükgökçeliOkul Mah.S.DemirelCad.No:3 B.gökçeliKasb. İSPARTAİskender Mah. Aksu Cad.No:42 İSPARTA! 2-İlavusEkmek FırınıYakaörenMerkez Mevkii Köy Sokağı 45/1 İSPARTA13-Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü 2/0 İSPARTA

2. GUN

Yeşilyayla EkmelcFabrikası

Yeşilyayla Ekmek Fabrikası

Taş Değirmen Ekmek Fırını

YedişehitierEkmek Fırını Yedişehitler Mah.2987 Sokak 3/1 İSPARTA Ekmekçi Baba Taş Fırını

Aksu Ekmek Fırını

Yeni Ali Köyü Fırını

Gül Ekmek Teknesi

Zater Ekmek Fırını

Ftrıncıoğlu Unlu Mamulleri Bağlar Mah 111 Cadde 144/1 İSPARTA Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası Haııife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 İSPARTA Özeloğulları Emre Taş Fırını

Umut Ekmek Unlu Mamulleri

AkkentEkmek Unlu Mamulleri

Gökçeli Fırını

Aksu Ekmek Fırını

İlavusEkmek Fırını

Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü 2/0 İSPARTA Fenni Ekmek Fırını

3 GÜN Yeşilyayia EkmekFabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) İSPARTA Yeşi!yayla Ekmek Fabrikası Y.şehitler Mah.I08M. Akif Cad. No: 137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) İSPARTA Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 cad. 58/60 İSPARTA YedişehitlerEkmek Fırını Yedişehitler Mah.2987 Sokak 3/1 İSPARTA Keçeci CanEkmek Fırını Emre Mahallesi 119 cadde - No: 134 İSPARTA Ekmekçi Baba Taş Fırını Karaağaç Mah. 1821 Sok.No: 10 (Karaağaç Eczanesi Arkası) İSPARTA Yayla Fırını Fatih Mah.205 Cad.No:69 İSPARTA Aksu Ekmek Fırını İskender Mahallesi 106. Cad. No: 42/A İSPARTA Yeni Ali Köyü Fırını Ali Köyü Küme Evleri 26/0 İSPARTA Gül Ekmek Teknesi ÇünürMah 102 Caddesi No : 158/1- İSPARTA Zafer Ekmek Fırını Keceçi Mah. 2301 Sk. No: 17 İSPARTA Fırıncıoğlu Unlu Mamulleri Bağlar Mah 111 Cadde 144/1 İSPARTA Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 İSPARTA Özeloğullan Emre Taş Fırını Emre Mah. İsmail Efendi Cad. No: 127 İSPARTA Umut Ekmek Unlu Mamulleri KuieönüBeldesi, Yenicami Mahallesi 341 Sok. No: 5 l\l\ İSPARTA AkkentEkmek Unlu Mamulleri AkkentMah.8303 Ada 1 Parsel Tokiİş Merkezi No:3 İSPARTA Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) İSPARTAY.şehitler Mah.I08M. Akif Cad. No: 137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) İSPARTAMuzaffer Türkeş Mahallesi 212 cad. 58/60 İSPARTAEmre Mahallesi 119 cadde - No: 134 İSPARTAKaraağaç Mah. 1821 Sok.No: 10 (Karaağaç Eczanesi Arkası) İSPARTAFatih Mah.205 Cad.No:69 İSPARTAİskender Mahallesi 106. Cad. No: 42/A İSPARTAAli Köyü Küme Evleri 26/0 İSPARTAÇünürMah 102 Caddesi No : 158/1- İSPARTAKeceçi Mah. 2301 Sk. No: 17 İSPARTAEmre Mah. İsmail Efendi Cad. No: 127 İSPARTAKuieönüBeldesi, Yenicami Mahallesi 341 Sok. No: 5 l\l\ İSPARTAAkkentMah.8303 Ada 1 Parsel Tokiİş Merkezi No:3 İSPARTA

Gökçeli Fırını

Aksu Ekmek Fırını

İlavusEkmek Fırını

Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü 2/0 İSPARTA Fenni Ekmek Fırını

Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü ilköğretim Okulu Altı) İSPARTAY.şehitler Mah. 108 M. Akif Cad. No: 137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) İSPARTAMuzaffer Türkeş Mahallesi 212 cad. 58/60 İSPARTAKaraağaç Mah. 1821 Sok.No lO (Karaağaç Eczanesi Arkası) İSPARTAİskender Mahallesi 106. Cad. No: 42/A İSPARTAAli Köyü Küme Evleri 26/0 İSPARTAÇünürMah 102 Caddesi No : 158/1- İSPARTAKeceçi Mah. 2301 Sk. No: 17 İSPARTAEmre Mah. İsmail Efendi Cad. No: 127 İSPARTAKuleönuBeldesi, Yenicami Mahallesi 341 Sok. No: 5 /l/l İSPARTAAkkentMah.8303 Ada 1.Parsel Tokiİş Merkezi No:3 İSPARTABüyükgökçelİOkul Mah.S.DemirelCad.No:3 B.gökçeliKasb. İSPARTAİskender Mah. Aksu Cad.No:42 İSPARTAYakaörenMerkez Mevkii Köy Sokağı 45/1 İSPARTAKaraağaç Mahallesi 115 Cad. No:93 A/0 İSPARTABüyükgökçeliOkul Mah.S.DemirelCad.No:3 B.gökçeliKasb. İSPARTAİskender Mah Aksu Cad.No:42 ISP.ARTAYakaörenMerkez Mevkii Köy Sokağı 45/1 İSPARTAKaraağaç Mahallesi 115 Cad. No:93 A/0 İSPARTA