Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve beraberindeki heyet ile birlikte, Borsamız Başkanı Ahmet Adar’ı makamında ziyaret etti.“Esnafına Sahip Çık” kampanyası kapsamında Borsamızı ziyarette bulunan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve beraberindeki heyet, kampanya hakkında Başkanımız Ahmet Adar’a bilgilendirmede bulundu.Ziyarette konuşan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural: “Esnafına Sahip Çık adlı kampanyamızı başlattık. Pandemi sürecinde ekonomik olarak en çok esnaf ve sanatkarımız etkilendi. Bu süreçte hükümetimiz tarafından destekler verildi verilmeye de devam ediyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, çatı örgütlerimiz TESK ve TESKOMB genel başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu desteklerle birlikte bizlerde esnafımıza katkıda bulunmak istedik. Vatandaşımız yerel esnaftan alışveriş yapsın diye “Esnafına Sahip Çık” kampanyasını üç ilimizde başlattık. Bu kampanyanın bir ayağı da alışveriş çekleri. Ispartalı vatandaşlarımız alışverişini bu çekle yerel esnafından yapsın. Önümüz Kurban Bayramı, bu sebeple esnafımız canlılık kazansın; ekonomiye katkı sağlansın istiyoruz. Sizlerin desteği çok önemli. Her zaman gönül desteğinizi verdiniz. Bu kampanyaya da destek vereceğinizi inanıyoruz. Şimdiden vereceğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.Ziyaretlerinden dolayı Başkan Tural ve esnaf odaları Başkanlarına teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, şu sözlere yer verdi: ”Esnafa verdiğiniz destekleri yakından takip ediyoruz. Bu düşünceniz gerçekten çok güzel. Ben şahsım adına 100 tane alarak size canı gönülden destek vermek istiyorum. Bence 2500 adet çek az. Daha da artırılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu çek para olarak geçecek. Kasaba, bakkala gittiğimizde para vereceğimize bu çeki vereceğiz. Isparta’daki yerel esnafımızı desteklemeliyiz. Çünkü bizler, hastalıkta, sağlıkta, düğünde, cenazede ve bayramda hep beraberiz. Pandemi sürecinde daha çok birbirimize destek olmalıyız. Bizler birbirimize destek vererek bu süreci atlatabiliriz. Sonuna kadar yanınızdayız” dedi.Konuşmaların ardından şahsı adına 10.000 TL değerinde alışveriş çeki alan Başkanımız Ahmet Adar, herkesin kampanyaya destek vermesi gerektiğini vurguladı.