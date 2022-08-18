Vali Aydın Baruş Atabey İlçesini Ziyaret Etti

İlçede ilk olarak hükümet konağında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Vali Baruş ardından Kaymakam Yunus Emre Akpınar’dan ilçeyle ilgili brifing aldı. Daha sonra ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Vali Baruş vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Ardından Atabey Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Baruş Belediye Başkanı Tevfik Atasoy’dan ilçede devam eden çalışma ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.Vali Baruş daha sonra, 1995 yılında Elazığ-Bingöl Karayolunda yol emniyetini alan timlerin değiştirilmesi sırasında görev dönüşü trafik kazasında şehadet mertebesine erişen Jandarma Uzman Çavuş Murat Akalın’ın Yenimahallede ikamet eden anne ve babası Meryem-Yaşar Akalın’ı ziyaret ederek taziye dileklerini yineledi.Ziyaretlerinin ardından ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu konferans solunda Atabey’de görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşan Vali Baruş buradaki konuşmasında koronavirüs salgınının tam anlamıyla geçmediğine değinerek muhtarlara önemli konular hakkında bilgilendirmede bulundu.Vali Baruş “Sizler bizim için önemlisiniz sizler vatandaşlarla aramızda temas noktasınınız bir nevi elçilik göreviniz bulunmakta. Bu elçilik görevinde hem bizim vatandaşlara iletmek istediğimiz konuları hem de vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını bize ulaştırma açısından önemli bir işleve sahipsiniz.Koronavirüs salgınıyla ilgili geçmişte kayıplar yaşadık. Müzmin hastalığı olan, kronik hastalığı olanlar aşılarını lütfen yenilesinler. Salgın bir kaç hafta önceye göre gerileme gösterse de tehlike devam ediyor. Yaşlılarımızın ve kronik hastaların aşı için dikkatini çekelim.Vatandaşlarımızın telefon, internet üzerinden dolandırılma olaylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumlara karşı herkesi uyaralım. Bağımlılıkla ilgili herhangi bir şüpheli durumda bizleri derhal bilgilendirin. Mahallemizde köyümüzde ne olup bitiyor günü gününe bilmemiz gerekiyor. Siz görev yerinizde polis ve jandarmanın yardımcısınız.Orman yangınlarına karşı çok hassas olalım. Şüpheli herhangi bir durumu derhal bildirin. Ormanlarımızı korumamıza dikkat etmemiz lazım. Yok olursa geri getirmesi çok uzun sürüyor.Tarım bakanlığımızın tarımla ilgili çok önemli hibe destekleri var. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirelim. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için bu destekleri kullansınlar.” diye konuştu.Toplantı sonrasında Atabey Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu ve Ertokuş Medresesi’nde incelemelerde bulunan Vali Baruş medresede devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçe merkezinde bulunan Feyzullah Paşa Cami’sini de ziyaret eden Vali Baruş, yaz Kuran Kursuna katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.Buradan İslamköy’e geçen Vali Baruş, İslamköy Hanım Eli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Vali Baruş ilçede son olarak Bayat köyü sınırları içerisinde yer alan Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde görerek SDÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt’dan bilgiler aldı. Vali Baruş Bayat köyü sakinleriyle de bulaşarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.