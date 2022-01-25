EKSPERTİZDE ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI PİLOT GARAGE

Aracınız Hakkında En Detaylı Raporu Sunuyor

Isparta'da detaylı bir raporla aracın durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

kısa bir süre

, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunuyor.

Türkiye'nin Kurumsal Ekspertiz Markası Pilot Garage Oto Ekspertiz'le TSE-HYB belgeli, tarafsız ve kaliteli hizmet için 250'yi geçen bayi ağıyla size en yakın noktada...

Adres:

Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16

Randevu ve Bilgi için Telefon:

Website

''ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI''

İkinci el araç alacak sürücüler alacakları araca dair hep kuşkuludur. Özellikle alınması planlanan ikinci el aracın; motorunun ne durumda olduğu, kaza yapıp yapmadığı ve varsa geçirdiği kazalarla aracın konforunun ne şekilde etkilendiği gibi sorular sürücülerin en merak ettiği soruların başında gelir.Ülkemizde ikinci el araç alacak sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına zorunlu olan ekspertiz raporu alıcılar kadar satıcıları da koruyor. 1 Nisan 2019 tarihinden beri zorunlu olan ekspertiz raporu ile gözle görünen hasarlar dışında gözle görülmeyen teknik hasarların da kolaylıkla öğrenilmesini sağlıyor. Bu sebeple ikinci el araç alırken ekspertiz raporu çok önemlidir.Pilot Garage'ın sertifikalı uzmanları, son teknoloji cihazlarıyla TSE standartlarını karşılayan ekspertiz hizmetleriyle araç alım satımında kolaylık ve güven veriyor.Ülkemizin en yaygın hizmet ağına sahip kurumsal oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, tarafsız yapısı, sertifikalı uzmanları ve son teknoloji teknik kontrol cihazlarıyla oto ekspertiz sektörünü kurumsallaştırıyor.