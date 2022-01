Başkan Başdeğirmen: “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilcisi Osman Akçil ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e sivil toplum kuruluşlarına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilcisi Osman Akçil, yapılan hizmetlerin Isparta’ya artı değerler kattığını söyledi. Akçil, “Sizin başarılarınız Isparta’mızın başarısı demektir. Yaptığınız hizmet Isparta’mıza artı katkılar sağlıyor. Hizmetlerin yapılması yaşamımızın kolaylaştırılmasına vesile oluyor” dedi.

İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) çalışmalarından bahseden Osman Akçil, Balkanlarda bir yetimhane projesi hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, 130’a yakın ülkede hizmetlerine devam ettiklerini dile getirdi. Akçil, “Hem ülke içi ve ülke dışında hem de Isparta’da özellikle ihtiyaç sahibi ile mülteci kardeşlerimizin büyük beklentileri var. Kış şartlarında kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaman zaman sizlerden de bu konuda destek alıyoruz. Bunlar tüm insanlığın ortak sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) yaptığı çalışmaları takip ettiğini söyledi. Isparta’nın kadirşinas bir şehir olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşımız kimin yardıma ihtiyacı varsa yardımına koşar. Vatandaşlarımız verdiği desteklerin yerine ulaşıp ulaşmadığına da bakar. Bunun için de çalışan sivil toplum kuruluşlarının ekibine bakar. Sizin gibi değerli arkadaşlarımızın olduğu ekipler de yapmış oldukları çalışmaları her zaman başarıyla sonuçlandırmıştır. Çalışmalarınızı her zaman destekledik. Bundan sonra da sonuna kadar destekleriz. Biliyoruz ki, layıkıyla ihtiyaç sahiplerini buluyor ve destekliyorsunuz. Belediye olarak ihtiyaç sahibi olduğunu bildiğimiz kişilere gerekli destekleri veriyoruz. Ama ihtiyaç sahibi olduğunu bilmediğimiz, kendisini gizleyen birçok vatandaşımız var. Onlara da sizin aracılığınızla ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) bazı sorun yaşanan Müslüman ülkelerde yardıma koştuğunu söyledi. Başdeğirmen, “O kadar çok muhtaç insana katkı sağlıyorsunuz ki bunun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Allah kimseyi aç ve açıkta bırakmasın. Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Sıcak yemek ve kıyafetiyle biz de sokak sokak gezerek her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Biz her zaman sizlerle beraberiz” görüşlerinde bulundu.