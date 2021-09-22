PİLOT GARAGE'DA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇOK ÖNEMLİ

TSE ONAYLI OTO EKSPERTİZ HİZMETİ VERİYOR

Adres:

Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16

Randevu ve Bilgi için Telefon:

0 551 002 32 32

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Türkiye'nin TSE Onay Belgeli Kurumsal Ekspertiz Markası Pilot Garage'ın Isparta Şubesi memnun müşteri kitlesiyle Türkiye’de adını zirveye yazdırıyor. Güvenilir ve kaliteli hizmetiyle başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.Isparta'da Pilot Garage Oto Ekspertiz , alım ve satım esnalarında ekspertiz hizmeti vererek; yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı ve araçların değerinde alınıp satılmasına katkıda bulunuyor.Pilot Garage Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun yaptıkları açıklamada;Dedi.