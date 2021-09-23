Sütçüler İlçesinin Bir Hayali Daha Gerçekleşiyor

Tüm ilçelerde çalışmalarını aralıksız devam ettiren Isparta Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sütçüler ilçesinde 3 ekibiyle çalışıyor.Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Sütçüler Kaymakamı İsmail Güney, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve yöre halkı ile birlikte Sütçüler-Antalya(Gebiz) yolunu inceledi, yetkililerden bilgi aldı.Yol, Sütçüler ilçesi için uzun yıllardır düşlenen bir hayal. Isparta sınırları içerisinde kalan 15 km’lik kısmın sathi asfalt kaplanmasıyla birlikte Sütçüler ile Antalya (Gebiz) arasındaki mesafe yaklaşık olarak 1 saat 20 dakikaya inecek. Zorlu arazi şartlarında gerçekleşen çalışmalarda zemin kaplama işlemleri devam ediyor.Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yolun açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, yolun açılmasıyla birlikte Antalya’ya olan mesafenin yarı yarıya kısalacağını söylediler.Bu yıl içinde hava şartları elverdiği takdirde sathi kaplama asfalt işlemi tamamlanarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi.