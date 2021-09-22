ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

193,4 gr uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli narkotik madde,

2440 kullanımlık halisinojen narkotik madde,

12 adet uyarıcı nitelikli hap,

1 adet Hassas Terazi,

Çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi ve ilçelerde, 11 Eylül – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, Uyuşturucu Madde Bulundurmak- Kullanmaktan ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçlarındanşahıs yakalanmıştır.Operasyonlarda yapılan aramada;Operasyonlar kapsamında yakalananşahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları adli makamlarcaolup,şahıs hakkında isetedbiri uygulanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.