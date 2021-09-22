Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi ve ilçelerde, 11 Eylül – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, Uyuşturucu Madde Bulundurmak- Kullanmaktan ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçlarından 26 şahıs yakalanmıştır.
Operasyonlarda yapılan aramada;
- 193,4 gr uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli narkotik madde,
- 2440 kullanımlık halisinojen narkotik madde,
- 12 adet uyarıcı nitelikli hap,
- 1 adet Hassas Terazi,
- Çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.