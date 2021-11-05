Isparta genelindeki ortaöğretim kurumlarımızda eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, okulların kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla “Isparta Ortaöğretim Nitelik Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ömer Seymenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, akademisyenler, maarif müfettişleri, okul yöneticileri, öğretmenler, STK temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.Çalıştayın açılış konuşmasında eğitim konusunun çok özel ve önemli bir başlık olduğunu belirten Vali Ömer Seymenoğlu, öğrenme sadece okulda değil okul dışında da devam etsin mesajı verdi. Vali Seymenoğlu, “Okulda eğitim önemli ama öğrencilerimizin, okullarında eğitim almasının yanında mutlaka sosyalleşmesini, ekonomide yer almasını, sportif faaliyetlerde yer almasını destekliyorum. Öğrencilerimizin sadece okulda değil okul dışında da eğitilmesi gerekiyor. Sizden ricam ne olur bunu biraz daha ön plana çıkaralım” dedi.Çalıştayın çok nitelikli olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu, “Çalıştay çok nitelikli. Buradan bir çıkarım elde etmemiz lazım. Çünkü bu şehrin eğitim anlamında vebali başta ben olmak üzere hepimizin üzerinde. Eğitim başarısını bir tık daha yukarıya taşımadaki sorumluluk da başta ben olmak üzere hepimize düşüyor” şeklinde konuştu.Okuldaki başarının asıl etkisinin öğretmene bağlı olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “Eğitim-öğretimde fiziki ortam çok önemli ama eğitimi planlamamız için, öğrencilerimizin başarısını daha yukarı taşımak için tek başına çok da etkili değil. Eğitimde asıl etkili olan öğretmenlerdir arkadaşlar. Öğretmeni sınıfta öğrencisi ile baş başa bırakacak şekilde okul yöneticilerimizin okullarımızı yönetmesi gerekiyor” dedi.Isparta’nın eğitim şehri olduğunu yineleyen Vali Seymenoğlu, “Isparta eğitim şehri arkadaşlar. İki üniversitemizde 70 bin civarında öğrencimiz var. bunun yanında yaklaşık 68 bin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencimiz var. Gerek yüksek tahsilde gerekse ortaöğretimde, ilköğretimde eğitim şehriyiz. Eğitim şehri olduğumuza göre güçlüyüz. Hedef koymamız lazım. Bu çalıştaylar sonucunda kendimize hedef koyduğumuzda bir fırsat doğuracaktır” diye konuştu.