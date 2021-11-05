GÜNDEM OTO MÜZİK BURDUR'DAKİ ETKİNLİĞE DAMGA VURDU
OTO SES SİSTEMLERİ ETKİNLİKTE GÜNDEM OLDU!
Burdur Belediyesi ve Burdur Modifiye Severler Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında birbirinden pahalı ve modifiyeli araçlar sergilendi. Etkinliğe Isparta'dan oto ses sistemleri ile öne çıkan Gündem Oto Müzik, modifiyeli araç filosuyla katıldı. Ful modifeli ve ses sistemleri ile donatılan araçlar etkinlikte yoğun ilgi gördü. Gündem Oto Müzik, BMSK 15'in farklı kategorilerinde de plaket aldı.
TAM 139.1 dB'DE TEMİZ SES!
Araçlarda yüksek volumlerde temiz ses almak önemlidir. Tabiki araçtan da en ufak bir kaporta veya başka bir ses akustiğini etkileyecek gürültünün gelmemesi gerekmektedir. Gündem Oto Müzik'in deneyimli ses teknisyenleri bunu tam 139.1 dB (Desibel)' de net ve kayıpsız olarak sisteme verebiliyor. Aracın akustik özelliklerine göre anfi, mid, tiz ve sub seçimleri yapıldıktan sonra pandizot üretiliyor. Bagaj iç dizaynı yapılıyor.
Gündem Oto Müzik, yaptıkları ayarlar ve tonlamalar ile sürücülere eşsiz bir ses teknolojisi sunuyor.
Aracınızda mükemmel daha iyi bir ses kalitesi için hemen randevu alın!
Erdi ÖZDEMİR ve Okan İŞ
Adres: Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA
Telefon: Erdi ÖZDEMİR - 0 546 244 53 10
Okan İŞ - 0 541 837 09 35