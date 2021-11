Türkiye’de de görülmüştü. "Antikorlara karşı normal virüsten 9 kat daha dirençli!"

Pandeminin yeniden yayılım hızını ve ölümcüllüğü artıran varyantlar arasında gösterilen Mu varyantının, antikorlara karşı 9 kat daha dirençli olduğu ortaya çıktı. Mu, Türkiye dahil 40'ın üzerinde ülkede görüldü.

Japonya'da koronavirüsün varyantlarına yönelik yapılan araştırmadan endişelendiren sonuçlar çıktı. Söz konusu araştırmaya göre, Türkiye'de de görülen Mu varyantı, antikorlara karşı 9 kat daha etkili. Aşı yaptıran bireyler için de ciddi tehlike arz edebilecek bu varyantın, 40'ın üzerinde ülkede görüldü.

BİONTECH AŞISI MERCEK ALTINA ALINDI

40'IN ÜZERİNDE ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Japonya'da uzmanların yaptığı araştırma, Covid-19'un Mu varyantının aşılama yoluyla elde edilen koruyucu antikorlara karşı yüksek direnç gösterdiğini ortaya koydu. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Doçent Kei Sato liderliğindeki grup, Mu varyantının özelliklerine sahip yapay bir virüs üreterek virüsün Pfizer-BioNTech aşısı yoluyla üretilen antikorlara duyarlılığını mercek altına aldı. Tıp dergisi The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmanın sonucuna göre, Mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi. Farklı varyantların aşı etkinliğine olan etkisini tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, yeni mutasyonlar hakkındaki verilerin uluslararası bilim camiası arasında paylaşılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.Daha bulaşıcı olduğu düşünülen Mu varyantı geçtiğimiz Eylül'de Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesine eklenmiş, B.1.621 olarak da bilinen mutasyonun aşılara karşı daha dirençli olduğu şüphesi dünya kamuoyunda endişeye neden olmuştu. Mu varyantının 40 üzerindeki ülkede görüldüğü kamuoyuna yansımıştı.