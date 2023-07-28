Isparta'da 65 Yaşındaki Kanser Hastası İyileşti

"Isparta'da Meme Kanseri Hastası İyileşti: Hastanemizin Başarılı Mücadelesi!"

Isparta Şehir Hastanesi'nden Sevindirici Haber: Hastamız Meme Kanserini Atlattı!

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hastamız, sağlığına kavuşarak sevdikleriyle beraber sağlıklı günlerine kavuştu. Hastanemizin Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Osman BARDAKÇI'nın yaptığı açıklamaya göre, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Dünyada her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğü bilgisine dikkat çeken Dr. BARDAKÇI, cerrahi alandaki gelişmeler sayesinde artık hastaların tamamen meme dokusunun alınmadan sadece tümör içeren kısmın onkolojik prensiplere uygun olarak çıkarılabildiğini ifade etti. Bu yöntem sayesinde geriye kalan meme dokusunun daha iyi kozmetik sonuçlarla iyileştirildiğini belirtti. 65 yaşındaki hastamızın yapılan tetkikler sonucunda sol memesinde yaklaşık 1 cm çapında bir kitle tespit edildiği ve BX sonucu ile kanser tanısının konulduğu aktarıldı. Hastamıza, tümörün yerleşim yeri göz önünde bulundurularak round blok (yuvarlak blok) mastopeksi yöntemi uygulandı ve başarılı bir şekilde tedavisi tamamlandı. İlerleyen süreçte hastanemizde meme kanseri tanısıyla operasyon planlanan uygun hastalara onkoplastik cerrahi teknikleri uygulanacağı belirtildi. Hastamız sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Isparta Şehir Hastanesi'nin tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Biz de Isparta Şehir Hastanesi olarak hastamıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileriz.



Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hastamız, sağlığına kavuşarak sevdikleriyle beraber sağlıklı günlerine kavuştu. Hastanemizin Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Osman BARDAKÇI'nın yaptığı açıklamaya göre, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Dünyada her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğü bilgisine dikkat çeken Dr. BARDAKÇI, cerrahi alandaki gelişmeler sayesinde artık hastaların tamamen meme dokusunun alınmadan sadece tümör içeren kısmın onkolojik prensiplere uygun olarak çıkarılabildiğini ifade etti. Bu yöntem sayesinde geriye kalan meme dokusunun daha iyi kozmetik sonuçlarla iyileştirildiğini belirtti. 65 yaşındaki hastamızın yapılan tetkikler sonucunda sol memesinde yaklaşık 1 cm çapında bir kitle tespit edildiği ve BX sonucu ile kanser tanısının konulduğu aktarıldı. Hastamıza, tümörün yerleşim yeri göz önünde bulundurularak round blok (yuvarlak blok) mastopeksi yöntemi uygulandı ve başarılı bir şekilde tedavisi tamamlandı. İlerleyen süreçte hastanemizde meme kanseri tanısıyla operasyon planlanan uygun hastalara onkoplastik cerrahi teknikleri uygulanacağı belirtildi. Hastamız sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Isparta Şehir Hastanesi'nin tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Biz de Isparta Şehir Hastanesi olarak hastamıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileriz.

Isparta Şehir Hastanesi'nden Sevindirici Haber: Hastamız Meme Kanserini Atlattı!

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hastamız, sağlığına kavuşarak sevdikleriyle beraber sağlıklı günlerine kavuştu. Hastanemizin Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Osman BARDAKÇI'nın yaptığı açıklamaya göre, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor.

Dünyada her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğü bilgisine dikkat çeken Dr. BARDAKÇI, cerrahi alandaki gelişmeler sayesinde artık hastaların tamamen meme dokusunun alınmadan sadece tümör içeren kısmın onkolojik prensiplere uygun olarak çıkarılabildiğini ifade etti. Bu yöntem sayesinde geriye kalan meme dokusunun daha iyi kozmetik sonuçlarla iyileştirildiğini belirtti.

65 yaşındaki hastamızın yapılan tetkikler sonucunda sol memesinde yaklaşık 1 cm çapında bir kitle tespit edildiği ve BX sonucu ile kanser tanısının konulduğu aktarıldı. Hastamıza, tümörün yerleşim yeri göz önünde bulundurularak round blok (yuvarlak blok) mastopeksi yöntemi uygulandı ve başarılı bir şekilde tedavisi tamamlandı.

İlerleyen süreçte hastanemizde meme kanseri tanısıyla operasyon planlanan uygun hastalara onkoplastik cerrahi teknikleri uygulanacağı belirtildi.

Hastamız sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Isparta Şehir Hastanesi'nin tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Biz de Isparta Şehir Hastanesi olarak hastamıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileriz.

Isparta Şehir Hastanesi'nden Sevindirici Haber: Hastamız Meme Kanserini Atlattı!

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hastamız, sağlığına kavuşarak sevdikleriyle beraber sağlıklı günlerine kavuştu. Hastanemizin Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Osman BARDAKÇI'nın yaptığı açıklamaya göre, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor.

Dünyada her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğü bilgisine dikkat çeken Dr. BARDAKÇI, cerrahi alandaki gelişmeler sayesinde artık hastaların tamamen meme dokusunun alınmadan sadece tümör içeren kısmın onkolojik prensiplere uygun olarak çıkarılabildiğini ifade etti. Bu yöntem sayesinde geriye kalan meme dokusunun daha iyi kozmetik sonuçlarla iyileştirildiğini belirtti.

65 yaşındaki hastamızın yapılan tetkikler sonucunda sol memesinde yaklaşık 1 cm çapında bir kitle tespit edildiği ve BX sonucu ile kanser tanısının konulduğu aktarıldı. Hastamıza, tümörün yerleşim yeri göz önünde bulundurularak round blok (yuvarlak blok) mastopeksi yöntemi uygulandı ve başarılı bir şekilde tedavisi tamamlandı.

İlerleyen süreçte hastanemizde meme kanseri tanısıyla operasyon planlanan uygun hastalara onkoplastik cerrahi teknikleri uygulanacağı belirtildi.

Hastamız sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Isparta Şehir Hastanesi'nin tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Biz de Isparta Şehir Hastanesi olarak hastamıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileriz.