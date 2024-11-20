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Isparta'da Orman İşletmesinde Usulsüzlük Tespit Edildi

Isparta'da Orman İşletmesinde Usulsüzlük Tespit Edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 20.11.2024 13:41
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Isparta'da Orman İşletmesinde Usulsüzlük Tespit Edildi

Isparta Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli şefliklerde 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilen fidan dikimi, ot alma, çapa ve tel tamiratı gibi işlerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahada yapılan incelemelerde 1.967.962 TL tutarında fazla ve usulsüz ödeme yapıldığı belirlendi.

Soruşturma raporunda, sahada hiç yapılmayan veya eksik yapılan işlerin tamamlanmış gibi gösterilerek ödeme alındığı, düzenlenen tutanaklarda gerçeğe aykırı bilgiler bulunduğu ve bazı kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullandıkları ifade edildi. Özel Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma suçlarını işledikleri belirtilen şüpheliler arasında bazı orman işletme şefleri ve hizmet sunucuları yer alıyor.

Isparta Orman İşletme Müdürü, Müdür Yardımcısı ve şefler hakkında soruşturma açılması talebiyle hazırlanan rapor, yetkili mercilere sunuldu. Kamu zararının giderilmesi için adli ve idari işlemlerin devam ettiği açıklandı.

 Fidan Dikimi ve Ağaçlandırma Çalışmalarında Usulsüzlük Şüphesi

Isparta Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği’nde 2020-2023 yılları arasında yürütülen projelerde, yapılan işler ve ödemeler arasında büyük uyumsuzluklar tespit edildi. Orman Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla yapılan incelemeler sonucunda, 3.185.040 TL tutarındaki ödemelerin önemli bir kısmının gerçeğe aykırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Rapora göre, bazı hizmet sunucularına sahada hiç yapılmayan işler için ödeme yapıldığı, fidan dikimi ve ot alma gibi faaliyetlerin eksik yapılmasına rağmen tam yapılmış gibi gösterildiği belirlendi. Ayrıca, usulsüzlüklerden dolayı kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.

Başmüfettiş tarafından hazırlanan raporda, bu usulsüzlüklerde sorumluluğu bulunan şefler ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma açılması gerektiği vurgulandı. Konuyla ilgili adli işlemler devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınacağını belirtti.

 

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