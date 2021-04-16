NANE LİMON'DAN ISPARTA'DA İFTRALIK VE SAHURLUK ORGANİK GIDALAR

Ramazan Ayının Tadını İftarlık Atıştırmalıklar ile Çıkarın

Ramazan Ayında Yenmesi Gereken İftarlık Atıştırmalıklar

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İftar atıştırmalıkları; Ramazan ayında oruç ibadetimizi gerçekleştirirken sağlımızı korur. Kuruyemiş ve kuru meyveler, kan şekerini dengelediği ve gün boyu tok tuttuğu için iftar sofrasının ve sahur yemeklerinin vazgeçilmezi olmalıdır. İftariyelik olarakve zeytin sofraları süslemeli ve midenizi ana yemeklere hazırlamalıdır. Oruç açarken yenilecekler listesinin başında gelen kuruyemiş ve kuru meyveler taze bir biçimde hazırlanır. Isparta'da kuruyemiş markaları arasında kalitesi, lezzeti ve tazeliği ile öne çıkanfirmasından alışveriş yapabilir taze baharat, kahve,ev makarnası, ev salçası, tarhana ve kurutulmuş gıdalar satın alabilirsiniz.Ramazan ayında oruç ibadeti sebebi ile gün boyu boş kalan mide çeşitli enzimler üretir. Bu yüzden sağlıklı ve doğru beslenmeye özen göstermek sağlık açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden orucu açarken boş olan sindirim sistemini rahatlatmak ve kan şekerinin aniden yükselmesini engellemek amacıyla hurma yemek oldukça leziz bir başlangıç olacaktır. Hurmanın içerisinde kemiklere faydalı olan kalsiyum, sinir sistemini güçlendiren magnezyum, kas yorgunluklarına iyi gelen potasyum ve fosfor bulunmaktadır. Ayrıcaödem ve şişkinliklere oldukça iyi gelmektedir.İftardan birkaç saat sonra tatlı yeme ihtiyacınız olduğu zaman hem sağlıklı hem de az kalorili bir tatlı alternatifi için iftarlık atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz. Kuru kayısı, kuru incir, hurma, ceviz, badem, fındık, leblebi ve fıstıktan oluşan bir tabak hazırlayarak kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra kuru kayısı ve kuru incirlerin üzerine bal döküp pişirebilir ve üzerine ceviz serperek tüketebilirsiniz. Böylece hem enfes bir tatlı yemiş olacak ve tatlı ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız.Sahura kalktığında kişi aşırı yağlı, aşırı tuzlu ve ağır yemeklerden kaçınmalıdır. Tok tutacak ve kan şekerini yavaş yavaş yükseltecek yiyecekler seçilmelidir.veoruç tutacak kişinin gün boyu tok kalmasını sağlayacağı gibi, kan şekerini de gün boyu dengede tutacaktır. Örneğinmidede bulunan asidik suyu emecek ve gün boyu midenizin ağrımasını engelleyecektir. Üstelik lifli ve unsu yapısı iftara kadar tok kalmanızı sağlayacaktır., vücudun ihtiyaç duyduğu iyi yağları içerdiğinden dolayı gün boyu oluşan yağ ihtiyacınızı karşılayacaktır. Üstelik tok tutacağı için rahat bir oruç ibadeti geçirmenize yardımcı olacaktır.