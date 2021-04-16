Belediye Başkanlığımızca geleneksel hale getirilen uygulama olan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı devam ediyor.İçinden geçtiğimiz bu zor salgın günlerinde kardeşliğin ve birlik beraberliğin pekişmesi amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştılmak üzere yemek yardımı kampanyası başlatıldı. Hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile yürütülen çalışmalar sayesinde iftardan önce ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekler ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlarımızın Belediye Başkanlığımıza müracaat etmeleri yeterli olacaktır.ULUBORLU BELEDİYESİ