Konu : Kooperatifçilik Eğitimleri Devam Ediyor

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15.04.2021Cumhurbaşkanlığı birinci "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.İlimiz Gönen İlçesinde faaliyet göstermekte olan S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarının talebi üzerine; Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR ve Gönen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile "Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme" eğitimi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gönen İlçe Merkezinde düzenlenmiştir.Kooperatif ortağı 16 girişimci kadına; kooperatifleşmenin amacı, ilkeleri ve değerleri, işleyişi, yönetim ve denetim kurullarının görev ve sorumlulukları, kooperatifin hukuki defterlerinin tutulması ve muhasebesi konularında eğitimler verilmektedir.S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Gönen İlçe Merkezinde 7 kadın girişimci tarafından kurulmuş ve yeni ortak kayıtları ile 31 kişiye ulaşmıştır. Ortaklarının tamamı kadınlardan oluşmaktadır. Kooperatif ortağı kadınlar; el becerisi keçe sabunu yanında, ev şartlarında ürettikleri gül reçeli, hünnap ezmesi, hünnap sirkesi, elma sirkesi, alıç sirkesi, gül sirkesi ve üzüm sirkesi, salça, tarhana, erişte, bulgur, meyve ve sebze kuruları, yufka ekmek, ekşi mayalı ekmek, el açması baklava, peynir, gözleme börek ve gül suyu gibi ürünleri Gönen İlçe Merkezinde bulunan satış noktasında tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, genel kooperatifçilik eğitimi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin eğitimi ile kadın kooperatifçilerin eğitimi faaliyetleri bundan sonra da devam edecektir.