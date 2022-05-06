ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BİLGİ NOTU

Göller bölgesinin incisi Isparta ilinde bulunan göllerde son bir hafta içerisinde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik İsparta İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonlarda;01 Mayıs 2022 tarihinde Eğirdir İlçesi sınırlarında. Eğirdir Gölünde kaçak olarak avlanan iki şahıs ile birlikte 3 adet tırıvırı ağ ve 10 kg. eğrez balığı,01 Mayıs 2022 tarihinde Eğirdir İlçesi sınırlarında, Eğirdir Gölünde kaçak olarak avlanmada kullanılan 600 metre misina ağı ve ağa takılı 50 kg. sazan balığı ele geçirilmiştir. Canlı olan 50 kg. sazan balığı göle bırakılmıştır.Kaçak avlanan (2) şahsa 1.484 b idari para cezası uygulanmış ve avda kullanılan malzemeler ve kaçak olarak avlanmış su ürünlerine el konulmuştur.