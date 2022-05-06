ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

ANNELER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI





Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturan, taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan başımızın tacı annelerimizin Anneler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.



Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakârlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Anneler koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten, yemeyen yediren, giymeyen giydiren, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın timsalidir.

Hoşgörünün tükenmez kaynağı olan Annelik, bizim inanç anlayışımıza göre de yüce ve kutsaldır. Sevgili Peygamberimizin, “Cennet, annelerin ayaklarının altındadır” sözü dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır.

Fedakârlığın timsali olan annelerimiz hayatımız boyunca rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda kutup yıldızımızdır.

Türlü fedakârlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet edilse azdır. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla değeri biçilemeyen başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü tebrik ediyor, tüm annelerimize aile fertleriyle birlikte sağlık, sevinç, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum.