Toplantıda kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin yeni sanayi bölgeleri önerilerinin değerlendirileceğini aktaran Vali Baruş “Kamu, üniversite, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının katılımı, Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi beraberliğinde şekillendirilen doğal kaynakların korunmasını, ekonomik gelişmeyi sağlayacak değerlerin öne çıkarılmasını, sosyal yapının problemlerini çözmeyi temel alan Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın ülke bütününde sağlanacak gelişme için bir rehber olması beklendiği ifade edilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan değerlendirmede ülkemizin uzun vadeli sanayi planları ve sanayi alanları ihtiyaçlarının karşılanması hususu özel olarak söz konusunun planda yer alması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 81 ilde olduğu gibi ilimiz genelinde de Valiliğimiz koordinatörlüğünde ilgili il müdürlükleri, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediye Başkanlıklarınca oluşturulan bir çalışma grubu marifetiyle öneri sanayi alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Öneri sanayi alanları belirlenirken bazı kriterlerin dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir. Buna göre bu alanların; Mülkiyeti hazinede bulunan veya kamu orta malı niteliğinde olan, ulaşım akslarının güçlü olduğu alanlarda yer alan yani otoyol, liman, demiryolu ve lojistik merkez çevresi gibi, parçalı olmayıp 10 hektar ve üzeri alan bütünlüğüne sahip hazine mülkiyetindeki alanlar, bozuk orman statüsündeki alanlar, ihtiyaç dışı askeri alanlar, marjinal tarım arazileri, aktif olmayan mera alanları, kültürel ve doğal sit özelliği taşımayan alanlar niteliğinde olması gerekmektedir. Bu kriterlere sahip olan ilimiz genelindeki alanların tespit edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza Bildirilmesi talep edilmektedir. Bu çerçevede toplantıdan önce siz değerli kurum amirlerinin de görüşleri alınarak ilimizde sanayi alanı olarak belirlenebilecek alanların önerileri İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede sizlerin de değerli görüşlerine başvurarak ilimizde önerilebilecek sanayi alanlarının tespiti yönünde önemli bir merhale almış olacağız diye düşünüyorum. Toplantımızın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.