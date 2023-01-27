Vali Baruş GÜLAB’ı Ziyaret Etti
Vali Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekleriyle kurulan Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı ile AR-GE ve fide üretim serasında incelemelerde bulundu.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve akademisyenlerin de eşlik ettiği incelemelerde Vali Baruş laboratuvarda ve uygulama serasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
5 farklı iklimi aynı anda oluşturabilecek otomasyon sistemine sahip, ulusal veya uluslararası birçok araştırmanın yapılmasına olanak sağlayan AR-GE ve fide üretim serasında Göller Bölgesi iklim ve toprak koşullarına adapte olabilen tıbbi-aromatik bitkilerin geliştirme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Merkez hakkında bilgi veren Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sabri Erbaş, “AR-GE serasında tıbbi ve aromatik bitki zengini Göller bölgesinde veya ülkemiz florasında yayılış gösteren ekonomik değer kazanabilecek türlerin çoğaltma olanaklarının ve kültüre alma çalışmalarının yapılmasını, ekonomik değeri olabilecek verimi ve kalitesi yüksek türlerin hızlı bir şekilde çoğaltılmasını, kültürü yapılan ve üretim materyali sıkıntısı olan tıbbi ve aromatik bitkilerin fide/fidan üretim olanaklarının araştırılmasını, özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerde ıslah çalışmalarının yapılarak ülkesel bazda yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Merkez bünyesinde başta yağ gülü olmak üzere, lavanta, biberiye, kekik, adaçayı, altınotu, civanperçemi, tıbbi papatya, rezene, kişniş ve nane tür ve çeşitlerinin bulunduğu yaklaşık 12 dekarlık alanda ıslah ve adaptasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu türler içerisinde ekonomik değeri olanlar belirlenerek Göller Bölgesi iklim ve toprak koşullarına adapte olabilen, yüksek verim ve istenilen standartlarda kaliteye sahip türlerin geliştirme çalışmaları hedeflenmektedir” dedi.
Merkezde yapılan çalışmaların ilimiz ekonomisinde önemli bir yere sahip tıbbi ve aromatik bitki sektörüne çok önemli katkılar sunacağını ifade eden Vali Baruş çalışmalara katkı veren tüm araştırmacı ve akademisyenlere teşekkür etti.