Merkez hakkında bilgi veren Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sabri Erbaş, “AR-GE serasında tıbbi ve aromatik bitki zengini Göller bölgesinde veya ülkemiz florasında yayılış gösteren ekonomik değer kazanabilecek türlerin çoğaltma olanaklarının ve kültüre alma çalışmalarının yapılmasını, ekonomik değeri olabilecek verimi ve kalitesi yüksek türlerin hızlı bir şekilde çoğaltılmasını, kültürü yapılan ve üretim materyali sıkıntısı olan tıbbi ve aromatik bitkilerin fide/fidan üretim olanaklarının araştırılmasını, özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerde ıslah çalışmalarının yapılarak ülkesel bazda yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Merkez bünyesinde başta yağ gülü olmak üzere, lavanta, biberiye, kekik, adaçayı, altınotu, civanperçemi, tıbbi papatya, rezene, kişniş ve nane tür ve çeşitlerinin bulunduğu yaklaşık 12 dekarlık alanda ıslah ve adaptasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu türler içerisinde ekonomik değeri olanlar belirlenerek Göller Bölgesi iklim ve toprak koşullarına adapte olabilen, yüksek verim ve istenilen standartlarda kaliteye sahip türlerin geliştirme çalışmaları hedeflenmektedir” dedi.