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Isparta'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi Sosyal Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı

Isparta'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi Sosyal Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı
ISPARTA
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İlk Evim, İlk İşyerim Projesi Sosyal Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İşyerim Projesi” kapsamında Isparta’da yaptırılacak konutların kura çekiminin ilki bugün Isparta Kültür Merkezi’nde yapıldı. Isparta genelinde toplam 1.828 konutun hak sahibinin belirlemesi için düzenlenen kura çekiliş programına Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve vatandaşlar katıldı.
Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan Vali Baruş “Bizim medeniyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettikleri gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden, vatandaşı bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman her zaman yanında olan bir anlayışa sahip. Tarih boyunca böyle oldu, bugün de böyle devam ediyor. Vatandaşımız bir sıkıntı çektiği zaman, bir üzüntüyle, bir afetle karşılaştığı zaman devletimizin tüm kurumları ona yardımcı olmak için koşturuyor; elinden geleni yapıyor ve vatandaşımızın derdine, sıkıntısına mutlaka bir çare buluyor. Atalarımız güzel söylemişler ‘Dünyada mekan ahrette iman.’ Hakikaten bir insanın dünyada sahip olabileceği, hayatını huzurla devam ettirebileceği en önemli hususlardan birisi sağlıklı bir yaşama mekanına sahip olması. Hepimiz kendimiz için, çocuklarımız için, aile fertlerimiz için güzel bir evimiz olsun evimizde onlarla birlikte sakin, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürelim diye umut ediyoruz. Bunun için de hayatımızda kazandığımız şeyleri feda ediyoruz ve bir ev sahibi olabilmek için yıllarca çalışıyoruz. Ama bu konuda dezavantajlı konumda olan vatandaşlarımız yani özellikle geliri düşük vatandaşlarımız her zaman bu imkana ulaşamayabiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde Türkiye'de büyük bir konut hamlesi daha hayata geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir proje başlattı. Toplu Konut İdaremiz daha önce biraz önceki sunumda ifade edildiği gibi 1 milyon 170 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etti. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında da inşallah dar gelirli ve ödeme imkanları kısıtlı olan vatandaşlarımıza bu konutları teslim etmek üzere büyük bir çalışma başlattı. Bu konuda tabii ki Toplu Konut İdaremize en büyük yardımcı konumda olan belediyelerimiz. Isparta’da da Isparta Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımız Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün de tespitleriyle birlikte vatandaşlarımıza konut inşa edeceğimiz yer temini noktasında harekete geçtiler. Bu çerçevede Isparta’mızda 1.828 konutun bugün ve yarın kura çekim törenini gerçekleştireceğiz. Burada bulunan vatandaşlarımızın büyük bir heyecan içerisinde bu anı beklediklerini biliyoruz. Ancak devletimizin biraz önce ifade ettiğim yaklaşımı, geri kalan vatandaşlarımızın yani kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımızın da bir an önce bu konutlara kavuşturulması için çalışmakta olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu dertle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız var, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız var, TOKİ’miz var çok şükür belediyelerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımıza da konut sağlanması yönünde çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızın bu arzularına, isteklerine kısa zamanda kavuşacağına olan inancımı da ifade etmek ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde başta talimatlarıyla önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanlığımıza, Isparta Belediyemiz başta olmak üzere tüm belediyelerimize çok çok teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Burada bulunan vatandaşlarımıza kuraları hayırlı olsun. İnşallah arzularına, hayallerine kavuşurlar. Hayallerine kavuşma da kimse ümidini yitirmesin, önümüzdeki süreçte çekeceğimiz kuralarda da geri kalan vatandaşlarımızı bu arzularına kavuştururuz inşallah. Sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri şehit aileleri ve gaziler için ayrılan konut kontenjanın kuralarını çektiler.
Diğer hak sahiplerinin kuraları ise noter eşliğinde canlı yayında çekilerek belirlendi.
 
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