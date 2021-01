ITSO’dan Sav Belediyesi’ne İş Dünyası Adına Teşekkür Ziyareti

İLK KEZ BİR KASABAYA DOĞALGAZ GELDİ

SAV’DA KÜÇÜK OSB KURUYORUZ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tutar, 65 hektarlık alanda sanayi alanı oluşturan Sav Belediye Başkanı İpekçi’yi ziyaret edip, iş dünyası adına teşekkür etti.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Tekeli ile Musa Çağrı Can, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi’yi ziyaret etti. Başkan İpekçi, ITSO heyetine kasabada yapılan çalışmaları yerinde gösterdi, bilgilendirme yaptı.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Sav’ın Isparta’nın cazibe merkezi haline geldiğini belirterek “Pandemi sürecinde tek katlı, müstakil evlerin önemi ortaya çıktı. Sav Belediyesi, bu konuda çalışmalar yapıyor. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.Sav’da oluşturulan 65 hektarlık sanayi alanından ötürü de Başkan İpekçi’ye iş dünyası adına teşekkür eden ITSO Başkanı Tutar, şöyle konuştu:“Sav’da sanayi alanı oluşuyor. Orada fabrikalar yapılıyor. Altyapı hizmetleri noktasında Sav Belediyemiz önemli yatırımlar yapıyor. Sanayicilerimizin işlerini kolaylaştıracak yatırımlar yapılıyor. Başkanımıza sanayicilerimize verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. Sav, Isparta’nın önemli bir cazibe merkezi haline geldi.”Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de ITSO heyetine ziyaretinden ötürü teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu:“Ticaret ve Sanayi Heyetimize kasabımıza yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür ediyoruz. Sav, yaşanabilir ve tercih edilebilir bir kasaba haline geldi, geliyor. Altyapısıyla, üstyapısıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşaatlarımız devam ediyor. Isparta’da güzel bir hava yakaladık. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TBMM Başkanvekilimi Sayın Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekillerimiz Sayın Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen, Valimiz ve kamu görevlileri ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Rabbim birlikteliğimizi bozmasın. Sav’ı çok değerli bir kasaba haline getiriyoruz. Şu an su hatlarını yeniliyoruz. 54 km’lik hattımızı 64 km ’ye çıkardık. Isparta’da ilk kez kasaba olarak bize doğalgaz geldi. Sayın Milletvekillerimiz bize çok destek veriyor. Bakanlıklara gittiğimizde bize liderlik ediyorlar. Isparta Belediye Başkanımızın bize çok büyük destekleri var. Kendisine çok teşekkür ediyorum.Sav’a büyük yatırımlar geliyor. Bu gurur verici bir durum. Ticaret Odamız önemli hizmetler yapıyor. Benim dönemimde Sav, küçük organize sanayi bölgesi olacak. Seçim döneminde bu sözü vermiştik. Şu an 7 ruhsat verdik. 4 ruhsat ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok güzel fabrikalar inşa ediliyor. Altyapısını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Şu an su hattı projesini hazırladık. Nisandan itibaren su hattını çekiyoruz. Şu an doğalgaz çalışmalarımız var. Torosgaz, hızlı bir şekilde yatırım yapıyor. Orada tüm fabrikalarımıza doğalgaz gelecek. Kanalizasyon işlerini yapıyoruz. 2 kilometrelik kanalizasyonu kendi imkanımızla yapıyoruz. 1 yıl içinde en az 20 tane fabrika olacak. Biz yollarını açtık. Nisan-mayıs gibi Sav sanayi alanı tamamen bitmiş olacak. Bu ziyaretiniz bizi onu re etti, bize güç verdi. 24 saat sizlerin emrindeyiz. Sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın emrindeyiz. İnşallah 2021-2022-2023 Sav için çok daha güzel olacak. Vatandaşımızın duası ve kasabamız doğası ile daha güzel olacak. Daha yolun başındayız. Bu zamana kadar yerin altı ile uğraştık. Şimdi üst yapıya önem veriyoruz.”