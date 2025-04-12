Isparta’nın Yeni Mahallesinin İsmi Belli Oldu: “Yeniyüzyıl”

Isparta’da yeni kurulan 45’inci mahallenin ismi, bugün gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında karara bağlandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, mahallenin isminin halk tarafından belirlenmesi yönündeki çağrısına gelen öneriler arasından "Yeniyüzyıl" ismi oy çokluğuyla kabul edildi.

Vatandaşlardan gelen isim önerilerinin değerlendirilmesinin ardından, en çok talep edilen isim olan “Yeniyüzyıl”, Belediye Meclisi İsim Komisyonu tarafından gündeme alındı ve mecliste yapılan oylamayla resmiyet kazandı.

Yeni mahallenin ismi tescillenmeden önce geçtiğimiz haftalarda yapılan muhtarlık seçiminde ise Serkan Demirsöken, mahallenin ilk muhtarı olarak seçilmişti. Böylece Isparta’nın 45’inci mahallesi, ismi ve muhtarıyla birlikte resmen kurulmuş oldu.