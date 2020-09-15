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Avrupa Konseyi Sertifikalı Kültür Rotaları Avrasya Yolunda Aziz Paul Yolu…

Avrupa Konseyi Sertifikalı Kültür Rotaları Avrasya Yolunda Aziz Paul Yolu…
ISPARTA
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Avrupa Konseyi Sertifikalı Kültür Rotaları Avrasya Yolunda Aziz Paul Yolu…
Avrupa Konseyi Kültür Rotaları'nın yeni adayı olan Avrasya Yolu, İtalya'nın Roma şehrinden Antalya'nın Demre ilçesine kadar 4000 km uzunluğunda bir yoldur.
Avrasya Yolu Kültür Derneği tarafından oluşturulan Avrasya Yolu Yürüyüş Rotası, Avrupa Konseyi Kültür Rotası sertifikası için başvuran Türkiye merkezli ilk rotalardan biridir. Rota, İtalya, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye'yi kapsamaktadır. Türkiye çıkışlı ilk aday kültür rotalarından biridir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak 2018'den beri Avrupa Konseyi'nin Kültür Rotaları hakkındaki Genişletilmiş Kısmi Anlaşması'nda yer almaktadır. 38 adet sertifikalı kültür rotasından beşi Türkiye'den geçmektedir;
Türkiye bölümü 1650 kilometre uzunluğundadır ve 14 ilden geçmektedir.
  • Sultanlar Yolu Edirne'den İstanbul Boğaziçi'ne (200km),
  • Höşgörü Yolu, Şile'den Hoşgörü Fermanı'nın dolaştırıldığı (MS 320) İzmit ve İznik'e (320 km) uzanmakta,
  • Mysia Yolları, Bursa ile Marmara Denizi arasındaki Osmanlı ticaret yolundan (320 km) geçmekte,
  • Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi'nde" izlediği yolu (416 km) takip etmekte,
  • Kütahya'dan itibaren Frig Yolu'nu takip ederek, Pers Kraliyet Yolu (260 km) üzerinden Afyon'a ulaşmakta,
  • Aziz Paul Yolu Yalvaç üzerinden Antalya'ya uzanmakta (500 km)
  • Likya Yolu; Antalya'dan itibaren Likya Yolu'nu izleyerek Myra'ya (Demre) (yaklaşık 300 km) ulaşmaktadır.
            Avrasya Yolu’nun Türkiye’de izlediği rotalardan birisi de Türkiye’nin ikinci uzun mesafeli yürüyüş rotası olan 500 km. uzunluğundaki Aziz Paul yoludur. Günümüzde önemli turizm aktiviteleri arasında yer alan St. Paul Uzun Mesafe Yürüyüş Yolu Antalya Perge’den başlayıp, Isparta’da Sütçüler; Çandır, Yazılı Kanyon, Adada Antik Kenti, Eğirdir; Yukarı Gökdere, Kovada Gölü Milli Parkı, Davraz Kayak Merkezi, Bedre plajı, Barla ve Yalvaç Pisidia Antiocheia Antik Kentinde son bulmaktadır. Yaklaşık 500 km olan St. Paul Yolu yolun 400 km.si Isparta sınırlarında gerçekleştirilmektedir. Yürüyüş rotası, harita üzerine işaretlendiği gibi, arazide de yürüyüş güzergahları ve yönleri tabelalar ve kırmızı-beyaz renkli boyalarla işaretlenmiştir.
            Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.       
 
                                                                                             ISPARTA VALİLİĞİ
                                                                                   (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
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