GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ''Uzaktan Öğretim Setleri'' ni öğrencilerle buluşturduBölümün uygulamalı derslerine yönelik hazırlanan setleri hazırlayarak öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırdıklarını belirten Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Genç, bölüm öğrencileri için yapılan hazırlıkları şu şekilde anlattı:''Öğrencilerimizin halı dokuma, kilim dokuma dersleri için dokuma tezgâhı kirkit, makas ve iplerden oluşan bir set, kumaş dokuma dersleri için masaüstü tezgah ve dokuma iplerinden oluşan bir set, doğal boyama dersleri için de mordan, boya, beher ve ipten oluşan set yaptık ve öğrencilerimize ulaştırdık.Böylece öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini atölye ortamında gibi almasını sağladık.''