Vali Seymenoğlu Okullarda Denetim Gerçekleştirdi

Okulların anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine kapılarını açmasının ardından yüz yüze uyum eğitimleri 21-25 Eylül haftasında bir gün olarak devam ediyor. Okullar açılmadan önce Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri ve Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim kurallarında belirtilen esaslara göre araç gereç, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uygun hale getirildi.Yüz yüze uyum eğitimlerinin başlamasının ardından Vali Seymenoğlu da hem minik öğrencilerin sevincine ortak oluyor hem de okullardaki kontrollü sosyal hayat ve uyum eğitimi konularında denetimlerde bulunuyor.Vali Ömer Seymenoğlu geçtiğimiz günlerde Eğirdir ilçesi Atatürk İlkokulu’nda habersiz bir denetim gerçekleştirdi. Okulda araç gereç, temizlik ve sosyal mesafe kuralları konularında denetimlerde bulunan Vali Seymenoğlu okul idarecilerine öğrenci ve öğretmen sağlığı için belirlenen tüm kurallara harfiyen uyulması talimatı verdi.